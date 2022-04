Fullmetal Alchemist, l'autrice disegna uno splendido artwork dedicato al film live action

Come ben sappiamo, il prossimo 20 maggio debutterà nei cinema giapponesi Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar, sequel diretto del primo live action. Il 24 giugno 2022, invece, uscirà il live action volto a chiudere la trilogia basata sul manga di Hiromu Arakawa, e si intitolerà Fullmetal Alchemist: The Final Transmutation.

Il primo lungometraggio ha raggiunto un discreto successo in patria, grazie soprattutto alla fama dell'opera originale e delle due serie animate. Di recente l'attore di Scar ha rivelato nuovi dettagli sul secondo live action di Fullmetal Alchemist, al fine di aumentare la curiosità attorno alla pellicola.

Con lo stesso scopo, l'autrice del manga Hiromu Arakawa ha realizzato un artwork per il secondo live action di Fullmetal Alchemist, basandosi sul poster del film. Come possiamo vedere nell'illustrazione in calce alla notizia, in primo piano troviamo il protagonista Edward Elric in ginocchio, mentre si tiene la spalla destra da cui è stato mozzato l'auto-mail. Alle sue spalle ecco il fratello Alphonse riverso a terra sotto la pioggia, mentre nella parte alta dell'illustrazione possiamo vedere il volto e la mano di Scar, temibile guerriero di Ishval. Inutile dire che la mano della maestra Arakawa riesce sempre a regalare emozioni ai fan, con il suo stile davvero unico.

