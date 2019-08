Fullmetal Alchemist: avviata una partnership per la realizzazione di un bar a tema

Fullmetal Alchemist continua tutt'ora a venir identificato da molti come una delle opere più amate dal pubblico, sia che si parli del manga che della serie anime, con milioni di persone che continuano a elogiare l'epopea targata Hiromu Arakawa.

Seppur non siano state pubblicate nuove produzioni dedicate al franchise, spesso e volentieri vengono a presentarsi alcune interessanti collaborazioni pensate per fare la gioia dei fan. Ebbene, proprio nel corso di queste ultime ore è stato reso noto su Twitter che Fullmetal Alchemist ha iniziato una nuova partnership pensata per trasformare l'Anipara Cafe di Ikebukuro in uno splendido angolo di paradiso interamente dedicato all'opera, come già successo nel 2017. Secondo quanto annunciato, l'iniziativa avrà luogo in Giappone dal 20 novembre 2019 all'11 febbraio 2020.

Nel caso in cui non lo conosceste, Fullmetal Alchemist è un manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa. L'opera è stata serializzata sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix dal 12 luglio 2001 al 12 giugno 2010, il tutto per un totale di 108 capitoli successivamente raccolti in 27 volumi sotto l'etichetta Gangan Comics e pubblicati tra il 22 gennaio 2002 e il 22 novembre 2010. L'opera è invece giunta in Italia grazie a Planet Manga.

La storia segue le vicende di due giovani alchimisti, Edward e Alphonse Elric, due fratelli in viaggio per la terre di Amestris alla ricerca della leggendaria pietra filosofale con lo scopo di riottenere i loro corpi originari persi in una trasmutazione umana finita male. Durante il loro viaggio, i due scopriranno però l'esistenza di un piano orchestrato da sette esseri chiamati homunculus che mirano a distruggere il Paese.

Il grande successo del manga ha successivamente portato alla realizzazione di due serie anime prodotte dallo studio d'animazione Bones. Fullmetal Alchemist conta 51 episodi trasmessi tra il 2003 ed il 2004 ma traspone fedelmente il manga solo per i primi volumi, narrando poi una storia originale, mentre Fullmetal Alchemist: Brotherhood rappresenta un fedele adattamento del manga in 64 episodi mandati in onda tra il 2009 ed il 2010.