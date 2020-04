FullMetal Alchemist: la battaglia finale ritorna in una portentosa action figure

FullMetal Alchemist è una delle opere di animazione nipponica più iconiche e amate al mondo, complice una storia emozionate e personaggi straordinari. L'avventura di Ed e Al, alla disperata ricerca di un modo per "tornare nei propri corpi", si scontrò con il diabolico piano degli Homunculus.

Che siano ricorrenze come il "3 ottobre" o semplici manifestazioni di creatività, come questo cosplay di Alphone Elric, l'opera è ancora oggi un'icona dell'animazione giapponese. La popolarità infatti ne è valsa persino in un adattamento live action firmato Netflix che, nonostante non abbia raggiunto l'apprezzamento del pubblico, ne sottolinea l'importanza.

Recentemente, Omni Creations Studio ha preso nuovamente mano al franchise realizzando una nuova action figure a tema, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il modellino in questione, dalle dimensioni di 49 x 59 x 54 (in cm), ripropone la battaglia di Ed contro il "Padre degli Homunculus", successivamente al sacrificio di Al. La statuetta sarà proposta al pubblico in edizione limitata, per un massimo di 800 pezzi, alla cifra di 513 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La suddetta spedizione, invece, è fissata per il secondo quadrimestre del 2020, con il preordine già attivo sul sito ufficiale della compagnia.

