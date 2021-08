Fullmetal Alchemist: boom sui social per un paio di jeans personalizzati, la clip è virale

Un aspirante stilista noto per le sue folli creazioni a tema anime ha recentemente realizzato un originalissimo paio di jeans ispirati a Fullmetal Alchemist, la famosa serie di Hiromu Arakawa. Il capo d'abbigliamento ha attirato l'attenzione di milioni di utenti, diventando velocemente virale sulle principali piattaforme social.

La creazione che vogliamo mostrarvi oggi è diventata incredibilmente popolare negli USA, con decine di migliaia di commenti e quasi un milione di like tra Instagram e TikTok. Come potete vedere in calce, lo stilista ha modificato un paio di jeans con toppe e disegni ritraenti i protagonisti della serie, inserendo persino una pietra filosofale vicino alla tasca destra, con un tubo in cui scorre del sangue finto.

Pur non essendo esattamente comodi, i jeans personalizzati a tema Fullmetal Alchemist sono stati apprezzati da centinaia di migliaia di utenti, e sono subito andati in sold out nello store online Voidreincarnation, dove l'artista mette in vendita le sue migliori creazioni. I prezzi sono tutt'altro che economici, con capi che possono arrivare a costare persino mille dollari, ma scorrendo il suo profilo vi accorgerete di quanto lavoro richiedano questi prodotti.

Noi intanto vi ricordiamo che Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood sono su Netflix, e che potete scoprire maggiori dettagli sulla serie principale nella nostra recensione dell'anime.