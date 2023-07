Fullmetal Alchemist o Brotherhood? Quale versione anime di FMA dovresti guardare prima?

Come molti di voi sapranno, ci sono due adattamenti animati di uno dei più grandi capolavori shonen di sempre: Fullmetal Alchemist (2003-2004) e Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009-2010). Il primo differisce dall'originale, in quanto all'epoca non concluso, il secondo è invece fedelissimo al manga di Hiromu Arakawa. Da quale iniziare quindi?

Era il 4 ottobre 2003 quando lo Studio Bones mandava in onda il primo episodio di Fullmetal Alchemist (eccovi la nostra recensione di Fullmetal Alchemist), ad appena due anni dall'inizio del manga, formato da 51 episodi. Essendo il materiale scritto da Arakawa davvero insufficiente per formare una serie, insieme all'autrice si decise, dopo aver adattato fedelmente i primi episodi, di prendere una strada diversa. La prima serie approfondisce temi non presenti nel manga, focalizzandosi sull'origine e la natura dei principali antagonisti: gli Homunculus. Una storia che stupì la stessa Arakawa, ma molto distante dai progetti che lei aveva in mente per la sua opera, che sarebbe proseguita fino al 2010.

Nel 2009 l'autrice decise che il momento per una serie completamente fedele era giunto. Nasceva così FMA: Brotherhood (ed ecco la nostra recensione di Fullmetal Alchemist Brotherhood), sempre prodotto da Studio Bones in 64 episodi e 4 OVA.

Rispondiamo quindi alla domanda: quale guardare per primo? La risposta potrà sembrarvi assurda, ma vi consigliamo di iniziare dalla prima trasposizione e ci sono validi motivi.

Oltre a non spoilerarvi il manga, in quanto largamente differente, la serie, piena di filler slice of life, vi farà conoscere molti lati nascosti dei nostri personaggi e del mondo in cui abitano, permettendovi una completa immersione nel franchise.

Nonostante non sia invecchiata benissimo, la trasposizione del 2003 potrà davvero esservi utile per poter godere a pieno di Brotherhood.

E voi cosa ne pensate, siete d'accordo? fatecelo sapere con un commento.