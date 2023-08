Fullmetal Alchemist: Brotherhood, annunciato da Dynit un nuovo cofanetto ultra-premium!

Con la recensione di Fullmetal Alchemist: Brotherhood abbiamo già parlato di quanto sia incredibile questo anime tratto dal manga di Hiromu Arakawa. Per rendere onore a questa leggendaria serie, Dynit ha presentato un nuovissimo cofanetto per i veri collezionisti. Vediamolo inseme!

Si chiamerà Fulllmetal Alchemist Brotherhood - Gate Of Truth- BOX Set e sarà in tiratura limitatissima. Sul numero di copie disponibili il distributore ha dichiarato che ne produrrà in base all'andamento delle prevendite, che si chiuderanno l'11 agosto.

Con un prezzo di 129.99 euro, il cofanetto conterrà l'intera serie di FMA: Brotherhood più l'ultimo episodio inedito, con un nuovo doppiaggio italiano. La serie sarà disponibile in 8 Blu-ray e 10 dvd, tutti contenuti nel cofanetto. Ci saranno poi artbook, OAV, monete, poster e altri contenuti super-escplusivi. Il sottotitolo Gate of Truth sta ad indicare la copertina del box. Infatti il portale che divide il mondo umano dalla dimensione divina nell'anime farà da cover art a questo prodotto.

Se siete dei grandi fan della serie e amate il collezionismo, vi consigliamo di non perdervi questo fantastico set, che però presenta un prezzo abbastanza importante.