Fullmetal Alchemist: Brotherhood, è ora disponibile il primo Funko Pop di King Bradley

King Bradley, homunculus di Fullmetal Alchemist: Brotherhood famoso per la sua leggendaria abilità con la spada, ha finalmente ottenuto il suo primo Funko Pop ufficiale dopo anni di straziante attesa. Il modellino dedicato al Comandante supremo delle forze militari di Amestris è ora disponibile in due versioni, per la modica cifra di 12.50 dollari.

Il pupazzetto è stato realizzato da Pop! Animation 733 ed è alto circa dieci centimetri. Per appena 27 dollari i fan possono assicurarsi tre modellini, in modo da aumentare le chance di accaparrarsi il rarissimo variant con l'occhio sinistro scoperto. Questa seconda versione mostra il Fuhrer di Amestris con l'Ultimate Eye attivo ed ha circa una possibilità su sei di essere trovata. Nel caso in cui non voleste precipitarvi sul sito di Hot Topic per ordinare il Funko Pop comunque, vi ricordiamo che potete sempre aspettare che il prodotto venga reso disponibile in Italia da siti come Amazon ed Ebay.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. In genere le statuette sono alta circa 12/13 centimetri.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il pupazzetto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!