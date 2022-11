Fullmetal Alchemist Brotherhood disponibile in italiano in streaming su Amazon Prime Video

Ci sono degli anime che vanno assolutamente guardati. Nel corso degli anni ne sono stati prodotti parecchi sia basandosi su manga shonen che seinen, oppure nati originalmente senza trasporre una storia altrui. Uno che viene sempre ricordato, a prescindere da quanti anni passano, è Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Dopo il primo tentativo con Fullmetal Alchemist, anime che si basò esclusivamente sui primi volumi del manga di Hiromu Arakawa per poi virare verso una storia originale, arrivò il progetto di Studio BONES che si ripropose di adattare molto più fedelmente il manga, ormai sulla via della conclusione. Nacque così questo progetto nel 2010 che, con 64 episodi, diede lustro all'opera anche nel settore animato.

Ora Fullmetal Alchemist: Brotherhood è disponibile anche su Amazon Prime Video. Tutte le pagine social di Dynit hanno confermato questo nuovo caricamento, che permetterà a tutti i fan della serie di rivedersi gli episodi completamente doppiati in italiano. Chi invece non l'ha mai visto potrà farlo per la prima volta.

Era già stato anticipato da Dynit che ci sarebbe stato il caricamento degli episodi, intanto non perdetevi la nostra recensione di Fullmetal Alchemist: Brotherhood per capire di che genere di opera si tratta.