Fullmetal Alchemist: Brotherhood è il miglior anime di sempre? Vi spieghiamo perché!

Uscito nel 2009 l’anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood, prodotto dallo studio Bones, si proponeva, dopo il tentativo di sei anni prima, di adattare in maniera accurata quanto raccontato da Hiromu Arakawa nel manga. L’obiettivo è stato raggiunto, e superato, dato che a distanza di anni viene ancora considerato come l’anime migliore di sempre.

Nelle classifiche che vengono annualmente proposte dalla critica di settore Fullmetal Alchemist: Brotherhood si posiziona perennemente primo o al massimo tra le prime tre posizioni, e considerati anche gli anni che ha ormai alle spalle la produzione di Bones e le migliorie tecniche grazie all’adozione di nuove tecnologie nel corso dell’ultimo decennio la cosa ha del sorprendente. Ma cosa è che rende l’anime della storia dei fratelli Elric così speciale? Scopriamolo in questi quattro punti.

In primo luogo, nella serie vengono affrontati temi delicati sia dal punto di vista sociale che morale, a tal punto da coinvolgere gli spettatori anche su livelli di profondità difficili da trovare in altri shonen. Sin dai primi minuti viene introdotto il concetto del sacrificio, ovvero cosa i due bambini Elric sono disposti a sacrificare pur di riavere la loro madre indietro, anche se involontariamente. Nel corso del loro percorso poi vengono affrontati con delicatezza i temi del perdono, centrale anche nella crescita dei due protagonisti, dell’ambizione e del peccato, legati alla figura del Padre, creatore degli Homunculus, dell’importanza dell’amicizia, dell’orrore generato dal genocidio, della guerra e del peso delle azioni di ciascuno che possono sfociare in terribili errori e responsabilità più grandi di quanto non si creda.

In secondo luogo, l’anime di Fullmetal Alchemist: Brotherhood può vantare un lato tecnico straordinario. L’incredibile talento del team di studio Bones ha permesse la realizzazione di un vero e proprio gioiello visivo, sia nelle scene più statiche ma soprattutto nella resa dei combattimenti, proposti in maniera fluida, spettacolare dal punto di vista degli effetti dell’alchimia e degli altri poteri mostrati dai combattenti. Nel corso dei 64 episodi che la compongono la serie dimostra un valore produttivo elevato per gli standard dell’epoca, e che riesce ancora oggi a tenere il confronto con opere acclamate come Demon Slayer di Ufotable o Attack on Titan di Wit e MAPPA.

Il terzo motivo si ritrova nell’assenza di forzature o stonature nella trama. Hiromu Arakawa, e di conseguenza gli autori dell’anime, hanno saputo creare una storia senza incoerenze interne o strategie narrative, capace di restituire una struttura organica dell’intero racconto. L’avventura di Al ed Ed non presenta debolezze da questo punto di vista. Ogni personaggio, luogo, evento, rientra nell’immaginario dell’autrice in maniera lineare, e a volte persino elegante, seguendo sempre una logica interna derivante dalle decisioni dei protagonisti.

Concludiamo questa disamina con un fattore centrale di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, vale a dire la presenza di molti personaggi ben caratterizzati e tutti con un buon arco di crescita e sviluppo. Nella maggior parte degli anime, soprattutto negli shonen, vengono inseriti tantissimi personaggi che rischiano di non venir mai opportunamente approfonditi. Ciò non avviene nell’opera di Arakawa, dove persino chi è stato inizialmente presentato come una spalla comica, come Ling Yao, si rivela centrale in alcuni parti della trama, arrivando persino a far redimere l’homunculus Greed. Ovviamente maggiore attenzione viene data al cast principale, che subisce un’evoluzione costante durante tutti gli archi narrativi.

Per concludere, ecco la nostra recensione di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, anime che ricordiamo essere disponibile completamente in italiano su Prime Video, e vi lasciamo alle principali differenze tra i due anime di Fullmetal Alchemist. Siete d’accordo con questi quattro punti? Anche voi considerate Fullmetal Alchemist: Brotherhood il miglior anime di sempre? Ditecelo, come di consueto, nei commenti.