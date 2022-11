FullMetal Alchemist: Brotherhood sbarca su Prime Video: l'uscita degli episodi è imminente

FullMetal Alchemist: Brotherhood è un titolo apprezzatissimo all'interno della cultura anime, un vero e proprio capolavoro che domina svariate classifiche all'interno dell'industria. A breve, inoltre, la serie televisiva compirà il suo debutto nel catalogo di un colosso dello streaming on-demand.

Dopo la sua corsa su Netflix, che tra l'altro potete ripassare nella nostra recensione di FullMetal Alchemist: Brotherhood, l'anime di Studio Bones è pronto a comparire su Prime Video già a partire dalla giornata di domani 15 novembre. Meno di 24 ore separano dunque gli appassionati da una delle serie cult dell'animazione giapponese che tornerà a mostrarsi con tutti i suoi episodi all'interno del catalogo del servizio streaming di Amazon.

Recentemente, inoltre, il franchise ha compiuto 20 anni dal suo debutto, anniversario che si è reso protagonista di due nuovissime produzioni live-action di FullMetal Alchemist che hanno seguito le vicende del primo film del 2018, seppur non senza qualche critica di troppo da parte della community non del tutto entusiasta delle omissioni sul piano narrativo per esigenze di tempistiche.

E voi, invece, coglierete quest'occasione per riguardare il celebre anime su Prime Video? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.