Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Scar riceve il suo Funko Pop Glow

Fullmetal Alchemist: Brotherhood, tratto dal manga originale Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa, è una delle serie anime preferiti dai fan. L'opera è andata in onda dal 2009 al 2010 ma è ancora in auge tutt'oggi. E' comprensibile, dunque, che Funko abbia voluto dedicargli un Pop speciale che brilla al buio.

Recentemente Funko Pop sta dedicando alcune collezioni a One Piece che adesso ha terminato il popolare arco di Wano e anche ad altri anime come Yu-Gi-Oh e Inuyasha in esclusiva al New York Comic-Con 2023. Fra i tanti anime che ha trasformato in Pop, adesso Funko ha rilasciato una figure speciale per un personaggio in particolare di Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Il Funko Pop dedicato a Scar di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, che potete vedere in calce all'articolo, è una versione speciale Glow-in-the-Dark: ciò significa che brillerà ogni volta che si troverà al buio. Scar rappresenta al meglio il concetto di antieroe negli anime ed è uno dei personaggi preferiti dal pubblico proprio per la sua particolare caratterizzazione.

Il noto Funko Pop di Scar Glow-in-the-Dark è disponibile sul sito della Entertainment Earth ma al momento può essere solo preordinato. La sua data d'uscita ufficiale è prevista per novembre di quest'anno ma il giorno del debutto è attualmente sconosciuto.

Nel 2022 sono arrivati diversi Funko Pop dedicati a Fullmetal Alchemist: Brotherhood e rappresentavano i personaggi principali della serie, assieme ad una versione classica di Scar. Tutti gli altri Funko, già disponibili, possono essere acquistati di seguito: