Fullmetal Alchemist Brotherhood: i sette Homunculus dal più debole al più forte

La maggior parte dei manga shonen ha un nutrito gruppo di personaggi come antagonisti. In Fullmetal Alchemist, e nella sua seconda trasposizione anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, questo gruppo è rappresentato dagli Homunculus. Le creature nate dall'estrazione dei vizi capitali del Padre sono estremamente temibili.

Lust, Gluttony, Envy, Sloth, Pride, Wrath e Greed. Quale tra gli Homunculus di Fullmetal Alchemist: Brotherhood è il più forte e quale il più debole? Mettiamoli in una classifica di forza, tenendo ovviamente sempre a mente che ognuno di essi ha capacità e limitazioni particolari che li rendono molto vicini nell'abilità in battaglia.

In settima posizione iniziamo con Lust, la lussuria. La donna è stata la prima Homunculus sconfitta dai protagonisti, nonostante ciò rappresenta un avversario davvero infido e difficile da sconfiggere. La sua abilità principale è quella di poter creare degli artigli dalle dita da un alto potere perforante e tagliente ed è con questi che ha messo in difficoltà Mustang e Havoc. Eccetto questi ha però poco altro da offrire rispetto ai suoi fratelli.

Appena un gradino più in alto c'è Sloth, un Homunculus pigro ma potente e anche rapido. Sloth usa le sue abilità al minimo a causa del suo vizio capitale, ma quando fa sul serio è estremamente temibile. Greed, in entrambe le versioni, occupa invece la quinta posizione. L'Homunculus è un guerriero formidabile che può fare uso del suo scudo di carbonio, ma soffre enormemente sia contro l'alchimia che contro gli avversari rapidi.

Quarta posizione invece per Gluttony, il Portale della Verità fallato creato dal padre. La sua ingordigia non lo rende di per sé molto pericoloso, ma quando sfrutta la sua abilità segreta il rischio per i suoi avversari diventa enorme. Entriamo nella top 3 con Envy, l'Homunculus capace di cambiare forma. Utile sia per i lavori di spionaggio che per la battaglia grazie alle sue capacità, Envy è un avversario molto temibile per la forza che può sprigionare col suo corpo enorme e con la manipolazione del proprio fisico che gli permette l'utilizzo di una gran varietà di attacchi.

Medaglia d'argento invece per Wrath, l'Homunculus della furia e personaggio che per molto tempo è stato il Comandante Supremo dell'esercito di Amestris. La sua abilità naturale con la spada lo renderebbe già temibile di per sé, ma con l'aggiunta dell'occhio con l'Uroboro le sue capacità lo rendono quasi invincibile in un combattimento all'arma bianca o nell'1 VS 1. La sua grossa limitazione è però l'età e la sua origine umana.

Infine in prima posizione c'è Pride, il primo Homunculus creato dal Padre. Nonostante tutte le limitazioni del suo potere, che lo rendono temibile solo in determinati frangenti, è sicuramente l'Homunculus più pericoloso del gruppo di sette. Qual è secondo voi l'Homunculus più forte di Fullmetal Alchemist: Brotherhood?