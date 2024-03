Fullmetal Alchemist Brotherhood spodestato: MyAnimeList ha un nuovo numero 1

Sei anni dopo il primo tentativo di portare su schermo le avventure dei fratelli Elric, lo studio Bones tornò con Fullmetal Alchemist Brotherhood nel 2009, sbaragliando ogni altra serie e dimostrando una qualità straordinaria, che gli è valsa il titolo di miglior anime su MyAnimeList, almeno fino all’uscita di una produzione piuttosto recente.

Per oltre tredici anni la serie di Bones ha detenuto la prima posizione nella classifica del celebre sito, ormai diventato un punto di riferimento per i grandi appassionati di animazione giapponese, ma sembra che l’alchimia di Ed e Al sia stata infine superata dalla magia di un’elfa assai potente. Già nei mesi scorsi i fandom di Fullmetal Alchemist e Frieren: Oltre la fine del Viaggio si erano scatenati con recensioni negative per far decrescere il successo della serie avversaria, ma i risultati e punteggi presenti su MyAnimeList al momento attuale parlano chiaro.

Nel momento in cui scriviamo la notizia, infatti, Frieren ha un punteggio complessivo pari a 9.39, e come potete vedere dal post in calce anche ottimi voti per singoli episodi. Ciò lo rende l’anime migliore di sempre nella classifica del sito, seguito proprio da Fullmetal Alchemist: Brotherhood, che vanta comunque un voto altissimo, 9.09.

Non si tratta ovviamente di risultati definitivi, dato che già in passato, in rarissime occasioni, Fullmetal Alchemist: Brotherhood era stato spodestato, come con Oshi no Ko durante la stagione primaverile del 2023, e solo il tempo potrà confermare lo stato attuale o ribadire il dominio della storia dei fratelli Elric. Per concludere, vi lasciamo alle principali differenze tra i due anime di Fullmetal Alchemist, e a tutto ciò che sappiamo sul prosieguo dell'anime di Frieren, ad opera di Madhouse.

