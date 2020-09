FullMetal Alchemist: il capolavoro di Hiromu Arakwa diventa un webtoon

FullMetal Alchemist è uno dei titoli più apprezzati in tutto il mondo nei riguardi dell'animazione nipponica. Una serie straordinaria e adatta a una grossa fetta di pubblico che ha permesso a una community di milioni di fan di incrementare anno dopo anno, nonostante l'opera sia terminata ormai da tanti anni.

Il capolavoro di Hiromu Arakawa, che tra l'altro abbiamo analizzato nella nostra recensione di FullMetal Alchemist Brotherhood, gode ancora oggi di una popolarità con pochi eguali, forte di uno straordinario supporto e numerose manifestazioni di creatività a tema. Dalla giornata di ieri, ha fatto molto discutere l'adattamento del manga in formato webtoon, decisione probabilmente presa per accontentare il sempre più numeroso pubblico coreano.

Il progetto, che nasce da una collaborazione tra Square Enix e Kakao, è rintracciabile tramite il link alla fonte, seppur solo pochi capitoli siano disponibili gratuitamente. Attualmente, il portale conta 27 episodi che vengono comunque aggiornati quotidianamente. Il sito, tuttavia, non fornisce una versione in una lingua diversa da quella coreana, ma siamo certi che i fan della saga più sfregatati riusciranno comunque ad apprezzalo.

In calce alla notizia, infine, potete dare un'occhiata al teaser trailer di lancio del progetto. E voi, invece, cosa ne pensate di questa trasposizione, siete curiosi di leggerla? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.