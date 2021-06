Fullmetal Alchemist: la collezione Funko Pop si amplia con lo splendido modellino di Lust

Lust, l'homonculus di Fullmetal Alchemist creato dalla lussuria del Padre, ha finalmente ricevuto il suo primo Funko Pop a due anni e mezzo dal lancio della prima linea di modellini dedicati alla serie. Il pezzo da collezione è preordinabile sul sito web di Hot Topic per la modica cifra di 12,50 dollari.

Il pupazzetto di Lust è stato realizzato da Pop! Animation ed è alto circa dieci centimetri. In totale è il sesto Funko Pop di Fullmetal Alchmist dopo quelli di Edward e Alphonse Elric, Winry Rockbel, Roy Mustang e il Colonnello Bradley, nonché il secondo dedicato a un homonculus. Purtroppo al momento Hot Topic ha bloccato le spedizioni in Italia causa Covid-19, ma sicuramente il pupazzetto arriverà presto su Ebay o altri siti di compravendita.

Nel caso in cui non foste familiari con questo tipo di prodotti, ricordiamo che i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi pupazzetti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads, e solitamente sono venduti a un prezzo compreso tra €9,99 ed €19,99. In genere le statuette sono alta circa 12/13 centimetri.

E voi cosa ne dite? Vi piace questo pezzo da collezione? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui invece preferiste qualcosa di un po' più ricercato, vi rimandiamo alla statua da collezione di Fullmetal Alchemist da €1500.