Fullmetal Alchemist: un cosplay del generale Armstrong bella e gelida

Fullmetal Alchemist è un anime e manga giapponese che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La serie segue le avventure dei fratelli Edward e Alphonse Elric, che cercano di riottenere i loro corpi dopo aver cercato di resuscitare la madre attraverso l'alchimia.

Un elemento importante di Fullmetal Alchemist è l'esercito di Amestris, l'organizzazione militare del paese in cui vivono i protagonisti. L'esercito è diviso in varie unità, tra cui i famosi Alchemisti di Stato, individui che hanno superato un difficile esame per dimostrare le loro abilità nell'alchimia e che sono al servizio del governo. Inoltre, l'esercito gestisce anche l'Alchimia di Stato, un programma che consente agli alchimisti di creare armi e attrezzature speciali per la nazione. Ci sono però anche gli esseri umani normali, come si vede spesso in Fullmetal Alchemist.

Un personaggio importante dell'esercito di Amestris è il generale Olivier Milla Armstrong. Olivier è una donna forte e determinata che guida l'unità di fanteria dell'esercito. Nonostante il suo atteggiamento rigido e distaccato, Olivier è molto rispettata dai suoi soldati per la sua abilità strategica e la sua capacità di prendere decisioni difficili. Olivier è anche nota per il suo acuto senso di giustizia e per la sua lealtà al paese e alla sua famiglia.

L'esercito di Amestris e il generale Olivier Milla Armstrong sono solo due degli elementi che rendono la serie così apprezzata dai fan, e ora è tutto apprezzabile, insieme al freddo gelido di Briggs, in questo cosplay del generale Armstrong di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, creato da Romu. Giubba blu, spada, cappotto nero e capelli biondi perfetti rendono di lei l'incarnazione di questa forza tattica e militare. In Giappone invece stanno creando cafè a tema Fullmetal Alchemist.