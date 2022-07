Fullmetal Alchemist: un cosplay di Edward e Alphonse, i due fratelli Elric alchimisti

Nel 2001, una sconosciuta Hiromu Arakawa fece il suo grande debutto su una rivista di Square Enix, un magazine che allora non era molto conosciuto e non aveva così tanti grandi nomi di cui servirsi. Bastò poco però a Fullmetal Alchemist per conquistare il mondo intero. Già dalle prime pagine, i fratelli Elric fecero scalpore.

Una trasmutazione finita male, tanta filosofia e voglia di andare avanti e imparare dai propri errori, una battaglia a suon di alchimia e tanti misteri intrigarono nell'arco di pochi capitoli. Non a caso Fullmetal Alchemist è una delle storie più affascinanti e che rimane fresca ancora al giorno d'oggi. La storia dei fratelli Elric, in cerca di un modo per recuperare i loro corpi dopo aver commesso un peccato alchemico, non può infatti non toccare il lettore.

Hunky Bananas e Lorentz iWood sono due cosplayer che hanno evidentemente molto a cuore la storia di Hiromu Arakawa. Nelle loro foto caricate su Instagram c'è infatti un cosplay di Edward e Alphonse Elric, insieme e pronti a combattere. Ed ha il suo automail a destra e il mantello sul lato sinistro, mentre Alphonse è stato realizzato con la versione più famosa, cioè quella con l'armatura.

Potete anche ricordare Lust con questo cosplay, mentre se volete leggere la serie c'è l'edizione kanzenban di Fullmetal Alchemist in Italia.