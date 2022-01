Fullmetal Alchemist: un cosplay di Ling, Lan Fan e Fu, il terzetto di Xing in azione

Il mondo di Fullmetal Alchemist: Brotherhood si aprì all'improvviso con l'arrivo di alcuni stranieri provenienti da oltre quella barriera naturale che è il deserto che divide Amestris da Xing. Gli immigrati irregolari ebbero vita dura e crearono non pochi problemi ai due protagonisti Edward e Alphonse Elric.

Nonostante alcune schermaglie iniziali e un po' di sfrontatezza, il terzetto composto da Ling Yao, Lan Fan e Fu si rivelò però fondamentale nello scacchiere di Fullmetal Alchemist, accompagnando i protagonisti fino alla battaglia finale dove si fecero tutti valere. L'approfittatore principe di Xing e le sue due spalle ora fanno la loro comparsa non solo ad Amestris, ma anche nel mondo reale grazie a un cosplay a tema Fullmetal Alchemist.

La cosplayer Aka Purin, in compagnia di altri due colleghi, ha infatti preparato questo cosplay con Ling Yao, Lan Fan e Fu. In passato la stessa cosplayer aveva già preparato un cosplay di Lan Fan molto fedele, e ora si fa trovare in azione insieme a tutta la banda di Xing. I tre confermano ancora di essere indimenticabili, così come tutti gli altri personaggi di quel capolavoro di Fullmetal Alchemist.

Intanto Hiromu Arakawa ha lanciato Yomi no Tsugai, nuova serie partita a dicembre 2021 su Shonen Gangan.