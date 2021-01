Fullmetal Alchemist: un cosplay di Lust in tutta la sua bellezza e letalità

I sette peccati capitali sono un tema poco ricorrente all'interno di anime e manga. Uno di quelli che ha fatto ruotare la trama intorno a quegli elementi è The Seven Deadly Sins, ma i lettori più assidui ricorderanno anche il gruppo di nemici che aveva dato del filo da torcere ai fratelli Elric di Fullmetal Alchemist.

Il manga di Hiromu Arakawa, trasposto poi in ben due anime, ruotava intorno alla ricerca della Pietra Filosofale da parte dei due fratelli Elric, Edward e Alphonse. Nel corso del loro pellegrinaggio verranno in contatto con esseri misteriosi, gli Homunculus, ognuno di essi nato dal Padre e a cui viene associato un determinato vizio capitale. Dalla lussuria rimossa dal Padre nasce Lust, una donna affascinante e che sarà uno dei nemici più importanti da battere e che si mostra spesso insieme all'Homunculus Gluttony.

Anche se Fullmetal Alchemist si è concluso da anni, in pochi hanno dimenticato Lust e la sua bellezza. Il personaggio non appare fino alla fine del manga, ma è comunque uno dei preferiti dai lettori e dagli spettatori. Un cosplay di Lust bello e accattivante ma anche letale e sanguinario è stato creato dalla modella francese NomNomNat. Come potete vedere in basso, sono tante le foto che la ragazza ha dedicato al personaggio di Fullmetal Alchemist, ritraendola sia in una fase più tranquilla sia in una dove ha appena ucciso qualcuno.

Lussuria e bellezza vanno di pari passo anche nel cosplay di Lust di Yuzupyon.