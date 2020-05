Fullmetal Alchemist: questo cosplay di Lust vi farà capire perché è la Lussuria incarnata

In Fullmetal Alchemist facemmo subito la conoscenza dei protagonisti Edward e Alphonse Elric, alchimisti alla ricerca di un modo per riottenere il loro corpo originario. Ma ci imbattemmo quasi immediatamente in alcuni figuri nascosti nell'ombra, e tra questi c'era la misteriosa Lust, una donna particolarmente avvenente e vestita di nero.

Solo dopo veniamo a conoscenza dell'origine di questo gruppo di nemici di Fullmetal Alchemist. Così come i suoi fratelli, Lust è una delle incarnazioni dei vizi capitali del Padre, ovvero l'Homunculus nato dal cerchio alchemico di Xerxes. Come spiega il nome, Lust è l'incarnazione della Lussuria e da questo deriva la sua avvenenza che apprezzabile nelle sue forme sinuose e nella bellezza.

Questo corpo mozzafiato è stato replicato nella realtà da Ashlynn Dae, che ha realizzato il cosplay di Lust che potete vedere in calce. La modella ha indossato il classico abito nero di Lust che le copre dal seno in giù, mentre i guanti diventano artigli che le abbiamo visto usare come arma più e più volte. L'ambiente ammantato di un'atmosfera rossa rende ancora più seducente e pericolosa la ragazza. Vi piace questo cosplay a tema Fullmetal Alchemist?

Anche ad anni di distanza dalla conclusione, il franchise di Fullmetal Alchemist è ancora vivo. Dopo il live action di Netflix, arrivano anche statuette con Edward Elric protagonista.