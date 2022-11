Fullmetal Alchemist: un cosplay di Lust incarna la lussuria degli homunculus

Homunculus, un'entità nata in un'ampolla a Xerxes, piccola e all'apparenza insignificante, ma che nel giro di pochi anni avrebbe segnato la fine di una popolazione e i pericoli per tante altre. Tutto questo soltanto per cercare di incontrare il Dio di Fullmetal Alchemist, quell'entità che vive nei pressi del portale.

Per lasciarsi indietro i desideri umani ed ergersi ancora di più a divinità, l'Homunculus ha deciso di scindersi in più parti. Ha iniziato così a separarsi da quelli che sono i sette peccati capitali, creando delle entità completamente nuove che, in un modo o nell'altro, mettono i bastoni tra le ruote ai protagonisti di Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Una delle prime a comparire è Lust, la lussuria, una donna con molte curve, lunghi capelli neri e la capacità di allungare le proprie dita rendendole artigli affilatissimi.

Non farà una bella fine nel manga e nell'anime a causa della furia infuocata di Roy Mustang, ma è comunque un personaggio che riesce a rimanere impresso. E ad alzare la posta ci pensa Le'Atlass, che ha creato questo cosplay di Lust da Fullmetal Alchemist, tra il bianco del pallore della pelle e il nero dei vestiti e dei capelli.

C'è anche il cosplay di King Bradley, l'altro homunculus a capo del governo, e un cosplay di Ling e il suo gruppo.