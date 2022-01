Fullmetal Alchemist: un cosplay di Lust è l'incarnazione della lussuria degli Homunculus

Non è un caso se Fullmetal Alchemist - e gli anime da esso tratti, in particolare il secondo, Brotherhood - sieda tra i titoli shonen più belli, famosi e amati di sempre. Hiromu Arakawa, seppur alle prime armi, nel 2000 riuscì a preparare questa storia fatta di sacrificio e amicizia ma senza mai scadere nel banale.

Intersecando non solo i canoni shonen del tempo ma anche un po' di filosofia e tanto altro ancora, la Arakawa riuscì a dare vita a un Fullmetal Alchemist dove tutto era fondamentale e realizzato ottimamente. Non sono stati soltanto i personaggi principali a brillare nell'opera ma anche i secondari, alleati e antagonisti. Il gruppetto di Homunculus che per primo ha ricoperto il ruolo di nemico della serie ha subito fatto breccia tra il pubblico.

La prima a conquistare spazio tra i sette creati dal Padre è stata Lust, l'incarnazione della lussuria. Il vizio capitale aveva messo anche alle strette Mustang, prima di andare incontro a una brutta fine. È stata quindi la prima a sparire dalla serie. Pugoffka la riporta in vita nelle sue foto: il cosplay di Lust da Fullmetal Alchemist prodotto da lei fa ammirare ancora una volta il personaggio con la sua bellezza e le sue abilità.

Lust apparì anche nella prima trasposizione animata di Fullmetal Alchemist con un ruolo leggermente diverso. Nel mentre, la Arakawa di recente è tornata al lavoro con Yomi no Tsugai.