Fullmetal Alchemist: un cosplay di Olivier Milla Armstrong, il generale gelido di Briggs

Il mondo alchemico di Fullmetal Alchemist ha tanti personaggi particolari. Tra homunculus e alchimisti, abbiamo visto all'opera abilità uniche e scontri davvero intriganti, sia sotto il punto di vista visivo che sotto quello strategico. Ciò ha delineato i dieci personaggi più forti di Fullmetal Alchemist.

La forza tuttavia può non essere espressa esclusivamente con la potenza fisica o con le abilità di un solo individuo. Ci sono personaggi che possono infatti ribaltare le carte in tavola grazie al loro carisma e alla possibilità di poter contare su un gruppo di soldati, se non addirittura di un intero esercito. Se Roy Mustang è a capo di un piccolo manipolo di soldati valevoli, c'è Olivier Milla Armstrong che comanda tutta la difesa di Briggs.

La sorella maggiore di Alex Louis Armstrong entra molto tardi nella storia di Fullmetal Alchemist, quando le cose si fanno molto più complesse e stratificate. Nonostante tutto entra subito in sinergia con i protagonisti e con i lettori, mostrando ciò di cui è capace, specialmente sul fronte psicologico, strategico e mentale.

Un cosplay di Olivier Milla Armstrong disponibile nella foto in basso è pronto a ricordare il generale che diede l'ordine di avanzare sulla capitale, facendo iniziare la saga finale di Fullmetal Alchemist.