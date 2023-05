Fullmetal Alchemist: un cosplay di Olivier Milla Armstrong, il generale del nord all'opera

Fullmetal Alchemist è un manga sugli alchimisti e sulla possibilità di raggiungere verità e obiettivi che agli umani solitamente sono negate. Ma non ci sono soltanto loro in questa grande storia imbastita da Hiromu Arakawa. L'esercito infatti accoglie tante personalità che non hanno mai avuto a che fare con l'alchimia, eppure sono fondamentali.

Olivier Milla Armstrong è uno dei personaggi più importanti dell'esercito di Amestris. La regina del nord è il generale di Briggs, luogo del mondo di Fullmetal Alchemist avvolto da una neve perenne e gelida, che rende le persone di quest'area notevolmente dure e resistenti a ogni evento. La sua posizione di grande responsabilità ha avuto in impatto notevole sulla trama, dato che proprio l'area nord di Amestris è stata una delle colonne portanti del nuovo rituale di sangue dell'Homunculus originale.

Il generale Armstrong è una donna dal carattere deciso, con una personalità fredda e severa: non esita a prendere decisioni difficili e ad affrontare le sfide con coraggio, sfruttando la sua leadership carismatica e un impegno per il benessere del suo gruppo che la rende adorata da tutti i suoi sottoposti. Olivier è anche una guerriera di ottimo livello, con la sua spada è capace di ferire anche nemici forti, nonostante il non utilizzo dell'alchimia.

Mangoecos ritrae il generale con la sua divisa blu e i capelli biondi in questo cosplay di Olivier Milla Armstrong da Fullmetal Alchemist. La bellezza del generale è stata riprodotta perfettamente, concordate? Ecco anche un cosplay dei fratelli Elric, che potete vedere all'opera nella serie disponibile su Amazon Prime Video.