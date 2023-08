Fullmetal Alchemist: un cosplay di Olivier Milla Armstrong dallo sguardo gelido

Ci sono molti personaggi in Fullmetal Alchemist, con i più conosciuti che sono indubbiamente gli alchimisti. Coloro che riescono a governare l'energia della terra e le formule di trasmutazione sono gli individui più speciali di questo mondo tratteggiato da Hiromu Arakawa, storica mangaka ora alle prese con Yomi no Tsugai.

Nonostante le nuove serie, rimane Fullmetal Alchemist la serie più apprezzata dell'autrice proprio grazie a questi personaggi che sono stati in grado di bucare lo schermo - o le pagine, se si parla del manga - e quindi sono sopravvissuti al corso del tempo. Come detto, ci sono sicuramente gli alchimisti al centro, ma non sono i soli: Amestris ha una struttura tale da possedere un intero esercito ben addestrato e vasto.

Nelle posizioni apicali, dopo il comandante supremo e il consiglio di sicurezza della capitale, ci sono i quattro generali che si occupano di difendere le frontiere. E tra questi, il più glaciale e spietato è sicuramente il generale del nord, che opera a Briggs, una difesa naturale e artificiale che blocca le avanzate del grande regno di Drachma. E a operare lì è Olivier Milla Armstrong, il generale di ferro con un carattere tosto e deciso.

Questo cosplay di Olivier Milla Armstrong da Fullmetal Alchemist è stato scattato nella neve, una situazione meteorologica che ben si addice al personaggio proveniente da Briggs. Con il suo ciuffo biondo, la spada sfoderata e la casacca blu si presta ancora una volta alla difesa di Amestris dai suoi nemici interni ed esterni, senza alcuna paura. E ad affrontarla potrebbe esserci questo cosplay di Lust l'homunculus.