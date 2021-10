Fullmetal Alchemist: un cosplay di Riza Hawkeye, la spalla di Mustang in azione

Il mondo di Fullmetal Alchemist non è abitato soltanto dagli alchimisti, quei personaggi in grado di piegare le leggi della fisica e della natura per trasformare e mutare oggetti di ogni tipo, e non solo. No, nei ranghi dell'opera di Hiromu Arakawa abbiamo visto anche tanti esponenti dell'esercito militare che controlla lo stato di Amestris.

L'esponente più in vista è King Bradley, il comandante supremo, a cui poi fanno seguito i vari generali e via via si scende sempre più in basso nella piramide della gerarchia, arrivando a personaggi come il colonnello Mustang che, dalla sua, può vantare l'apporto di Riza Hawkeye, il tenente di fiducia che l'ha salvato da tante situazioni pericolose. La donna sarà una figura fondamentale in Fullmetal Alchemist per Ed e Al, dando tra l'altro al primo preziose informazioni sulla guerra di Ishval.

La cosplayer Lizzy Huerta ha deciso di dare omaggio al personaggio di Fullmetal Alchemist che molto spesso è lontano dai riflettori, a favore di altre figure femminili. Il cosplay di Riza Hawkeye disponibile in calce colpisce per la cura della divisa e la posa.

Ci sono in rete tanti cosplay di Lust, mentre da poco Fullmetal Alchemist ha festeggiato 20 anni e si prepara a nuovi progetti importanti.