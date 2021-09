Fullmetal Alchemist: un cosplay di Winry Rockbell mette in mostra tutte le sue doti

Ci sono alcuni manga che il tempo non riesce a far passare inosservati. Fullmetal Alchemist è uno di questi, col capolavoro di Hiromu Arakawa che ha compiuto 20 anni e si prepara a festeggiarli di gran carriera. Ovviamente tutto questo parlare di FMA, che era da tempo un po' scomparso dai riflettori, ha reinnescato la passione del fandom.

Mentre Hiromu Arakawa si prepara per la nuova serie in arrivo su Shonen Gangan, i fan si dedicano a presentare i loro personaggi preferiti sui social. La cosplayer Waifusyl ha deciso di dedicarsi proprio a uno dei personaggi di Fullmetal Alchemist nelle scorse settimane: ecco quindi un cosplay di Winry Rockbell, la futura moglie di Ed e ottima meccanica, nelle foto e nel video disponibili in basso.

La ragazza è cresciuta a Resembool, è la protagonista femminile di Fullmetal Alchemist e ha sempre avuto un rapporto particolare con Edward, il maggiore dei due fratelli Elric. Nel corso della storia sarà lei ad accudirlo più volte grazie alle doti da meccanica di automail imparate dalla nonna, con cui ha vissuto nel corso del tempo da quando sono morti i suoi genitori medici.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Fullmetal Alchemist disponibile in basso?