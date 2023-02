Fullmetal Alchemist: Ed e Al nella costosissima figure per i 20 anni della serie

Nel 2021 apriva le porte al pubblico la Fullmetal Alchemist Exhibit Returns, una mostra dedicata ai venti anni dell’opera di Arakawa. Una delle illustrazioni più apprezzate dal pubblico rappresentata Ed e Al pronti a scatenare i loro poteri. Oggi quel disegno ha preso forma in una straordinaria statua da collezione in arrivo nel corso del 2024.

È stata la stessa Square Enix, casa editrice che detiene i diritti della serie, a presentare al pubblico la splendida figure che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina. Edward e Alphonse Elric sono stati riprodotti alla perfezione, rispettando ogni minimo dettaglio del loro design originale, così come anche gli effetti dei loro attacchi alchemici congiunti.

Costruita su una base esagonale, che vuole richiamare una solida struttura di metallo, dove è anche presente un piccolo simbolo alchemico, la statua è alta circa 60 centimetri e in scala 1/4. Gli effetti dell’alchimia possono essere esaltati attivando dei LED compresi nella confezione, e per esporla è presente anche uno speciale logo commemorativo dedicato ai 20 anni della serie. Inoltre, sarà possibile cambiare le posizioni delle mani dei due protagonisti, e il volto di Edward, grazie all’aggiunta di parti sostitutive.

Un incredibile pezzo da collezione, la cui uscita è stata fissata per aprile 2024, che è già prenotabile al prezzo di 2600 dollari americani. Per finire, ecco un doppio cosplay dedicato ai due fratelli alchimisti, e ricordiamo che nel corso della primavera 2023 torneranno i cafè a tema Fullmetal Alchemist in Giappone.