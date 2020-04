Da Fullmetal Alchemist a Dr. Stone: tutti i tributi al defunto Keiji Fujiwara

Il mondo dei fan degli anime ha ricordato tutti i ruoli del doppiatore, da quello in Fullmetal Alchemist ad Hunter x Hunter, da Final Fantasy a Kingdom Hearts. In tanti hanno risposto con la famosa immagine di Roy Mustang in lacrime dopo il funerale di Maes Hughes , doppiato proprio da Keiji Fujiwara.

Keiji Fujiwara è morto il 12 aprile per cancro ma il mondo della rete non è rimasto in silenzio. Sono stati tantissimi infatti i messaggi di condoglianze di esponenti di spicco dell'industria degli anime e dei manga e degli studi di produzione, ai quali si sono aggiunti tantissimi fan.

rest in peace to Leorio VA Keiji Fujiwara

one of the legends pic.twitter.com/DZZ3ldKsZ5 — Crypto Hunter Gon (@CryptoxHunter) April 17, 2020

Keiji Fujiwara was a talented man. He was the VA behind huge roles such as Axel [KH], Reno [FF7], Leorio [HunterxHunter], Ardyn [FFXV];so many animes/games. News is broke out that he lost his battle against cancer.



He voiced Maes Hughes & now this scene is even more powerful v.v pic.twitter.com/FA3RkNUG3z — тαℓєѕ σf cσσkíє 🎮 #FF7R 🌸 (@ArcanaLegacy) April 16, 2020

#KeijiFujiwara thank you for your voice pic.twitter.com/1w5ewolaGs — Freedom from eggs (@RenObegral) April 16, 2020

RIP to a king. His voice acting was amazing and I cannot believe we won't hear him work ever again. #KeijiFujiwara pic.twitter.com/Vmdh8sBTTd — Candria Slamin (@candyslam_) April 16, 2020