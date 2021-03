FullMetal Alchemist: i due fratteli Elric insieme in due incredibili cosplay

FullMetal Alchemist è una delle opere che ha fatto la storia dell'aniamzione. Il capolavoro di Hiromu Arakawa è uno dei titoli più conosciuti del panorama nipponico in tutto il mondo, merito di una storia emozionante, straordinaria e di personaggi dalla caratterizzazione studiata minuziosamente.

Edward ed Alphone Elric hanno iniziato un percorso di redenzione dettato dalla necessità di ritrovare i propri corpi dopo aver violato un tabù dell'alchimia e aver eseguito una trasmutazione umana. La loro storia e i personaggi che hanno incontrato lungo il cammino hanno contribuito a farli crescere in una realtà colma di misteri e marcia alla radice. Ad ogni modo, ad oggi i due alchimisti sono ancora molto apprezzati dalla community globale di appassionati di anime e, per questo, molto spesso vengono omaggiati in bellissime reinterpretazioni.

A tal proposito, il Team Kawaii ne ha approfittato per riportare in auge l'opera di Hiromu Arakawa attraverso due splendidi cosplay di Ed e Al, li stessi che potete ammirare in calce alla notizia. I fan hanno notevolmente apprezzato le due interpretazioni per via dell'ottima fedeltà riservata ai due protagonisti.

Ma a proposito del franchise, sapevate quant'è realmente alto Edward Elric? Ma soprattutto, sapete qual è la differenza principale tra i due differenti anime di FullMetal Alchemist? Diteci cosa ne pensate dei cosplay del Team Kawaii, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.