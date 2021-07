Fullmetal Alchemist: due grandi sorprese per i festeggiamenti del 20esimo anniversario

La serie Fullmetal Alchemist è vicina al raggiungimento di un importante traguardo. Il ventesimo anniversario del capolavoro di Hiromu Arakawa si avvicina, e mentre alcuni appassionati rivolgono particolare attenzione alla nuova serie della mangaka, la maggior parte della community aspetta annunci riguardo la celebrazione della storia di Ed e Al.

Il 12 luglio si terrà una diretta incentrata proprio sui festeggiamenti del 20esimo anniversario della serie, e la stessa rivista Shonen Gangan ha invitato i fan a seguire l'evento perché ci saranno due annunci molto importanti. A distanza di pochi giorni in rete sono emerse alcune indiscrezioni, che potrebbero riferirsi proprio alle due iniziative in questione.

Come potete infatti vedere dai due post riportati in calce, condivisi sui social da @MangaMoguraRE, sembra che per celebrare l'anniversario verrà pubblicato un volume speciale dedicato alla serie. Non è ancora chiaro cosa conterrà l'albo, potrebbe trattarsi di un artbook celebrativo, molto meno probabile appare invece la presenza di una storia o un racconto riguardo i fratelli Elric.

Inoltre a partire dal mese di dicembre 2021, Tokyo e Osaka ospiteranno una speciale mostra della serie, dove saranno presenti disegni, illustrazioni originali, e forse anche materiale inedito realizzato dall'autrice. Considerata la non ufficialità di tali annunci non possiamo escludere la possibilità del tanto vociferato grande e misterioso progetto promesso per l'anniversario.