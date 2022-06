Fullmetal Alchemist: due preziosi omaggi per il debutto del film live action

Fullmetal Alchemist, uscita originariamente nel 2001, rimane un'opera estremamente apprezzata dagli appassionati di shonen, e rientra spesso nelle classifiche dei migliori manga. Un successo che ha portato anche alla realizzazione di film live action, l'ultimo dei quali si prepara a debuttare nelle sale giapponesi.

Nel weekend del 24 giugno 2022 in Giappone arriverà infatti Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation, seconda parte della pellicola sequel annunciata nel mese di marzo. In occasione dell'uscita del primo film live action l'autrice Hiromu Arakawa aveva pubblicato un capitolo extra, intitolato Fullmetal Alchemist 0, stavolta però la mangaka ha realizzato due illustrazioni che verranno distribuite a chiunque andrà a vedere il finale.

La prima, che potete vedere in calce e che verrà distribuita dal 24 al 26 giugno 2022, ritrae la spettacolare locandina con Edward e Al al centro, provati dalla battaglia, e ritratti al fianco dei loro alleati e nemici nella parte superiore e inferiore. La seconda invece ritrae alcuni dei protagonisti intenti a ripassare le battute sul set, e verrà data come omaggio tra il 1 e il 3 luglio 2022.

A comunicarlo è stato il canale YouTube ufficiale di Warner Bros. Japan, attraverso il video riportato in cima, dove gli attori Ryosuke Yamada, Tsubasa Honda, Kanata Hongou e Keisuke Watanabe, rispettivamente, Ed, Winry, Envy e Ling Yao, hanno mostrato la seconda illustrazione. Per concludere vi lasciamo ad una splendida statua dedicata ai fratelli Elric.