Fullmetal Alchemist: ecco i primi Funko Pop dedicati alla serie!

Nonostante siano passati anni dalla conclusione della fortunatissima serie, così come da quella dalle due trasposizioni animate, Fullmetal Alchemist non poteva ancora vantare una sua collezione all'interno delle figure Funko Pop. Da oggi i fan potranno acquistare i modelli stilizzati di Edward e Alphonse Elric e dei loro compagni di avventure.

La collezione di figure stilizzate dallo stile inconfondibile della Funko Pop ha ormai coperto gran parte delle serie di maggior successo della cultura legata a anime, manga, videogame e cinema, raggiungendo una popolarità estrema in tutto il mondo. Per questo la sconcertante assenza di tali prodotti da collezione legati alla serie di Fullmetal Alchemist ha da sempre lasciato gli appassionati con un grande senso di delusione.

Fortunatamente da oggi l'attesa per i fan dell'opera nata dalla mente di Hiromu Arakawa è finita, con l'azienda che ha annunciato ben sei figure dedicate, le quali raffigurano alcuni dei personaggi più caratteristici e riconoscibili del franchise. In particolare si tratta di quattro figure facenti parte della collezione ordinaria della Funko Pop, e cioè le seguenti:

- Fullmetal Alchemist Edward Elric Pop! Vinyl Figure #391

- Fullmetal Alchemist Alphonse Elric Pop! Vinyl Figure #392

- Fullmetal Alchemist Winry Rockbell Pop! Vinyl Figure #394

- Fullmetal Alchemist Roy Mustang Pop! Vinyl Figure #393

In aggiunta, esternamente alla linea ordinaria dei suddetti oggetti da collezione, i fan possono attendere l'arrivo, in esclusiva, della figure dedicata al Maggiore Alex Louis Armstrong per GameStop e quello di Alphonse che tiene in braccio dei gattini per Hot Topic, previsti per il prossimo dicembre.

Per coloro che ancora non fossero a conoscenza dell'opera in questione, ricordiamo che Fullmetal Alchemist è un manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa. L'opera è stata serializzata sulla rivista di Square Enix Monthly Shōnen Gangan dal 12 luglio 2001 al 12 giugno 2010 per un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale. Dal manga sono state tratte due serie televisive anime prodotte dallo studio d'animazione Bones: Fullmetal Alchemist conta 51 episodi, trasmessi tra il 2003 ed il 2004, e traspone fedelmente il manga solo per i primi volumi, narrando poi una storia originale; Fullmetal Alchemist: Brotherhood invece è un adattamento fedele del manga in 64 episodi, mandati in onda tra il 2009 ed il 2010.