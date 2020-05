Fullmetal Alchemist: Edward e Alphonse si mostrano in una splendida statua

Seppur l'epopea di Fullmetal Alchemist sia oramai giunta alla sua conclusione da diverso tempo, prima tramite il manga e successivamente con i due diversi adattamenti animati, la ricca fanbase della produzione non ha mai smesso d'elogiare il franchise, assai famoso tra gli appassionati di tutto il mondo.

Nonostante gli anni di silenzio, il pubblico ha infatti continuato a invadere i social con ogni tipo di lavoro fanmade, un susseguirsi senza fine di cosplay e fanart pensati per tenere vivo il ricordo di una storia indimenticabile agli occhi di molti. Consapevoli del valore posseduto dalla produzione, svariate società si sono così lanciate nella realizzazione di gadget a tema pensati per ingolosire un'utenza sempre felice di scoprire qualsiasi prodotto legato al loro brand preferito.

Questa volta, sono stati pero i ragazzi di Best Hero e LSeven ad essersi guadagnati la luce dei riflettori, il tutto tramite l'annuncio di una nuova collaborazione che ha permesso di portare alla luce una splendida statua a tema Fullmetal Alchemist e dedicata ai due fratelli dell'opera. Come visionabile dalle immagini a fondo news, il prodotto si caratterizza infatti per una grande attenzione ai dettagli, con i nostri due eroi pronti per lanciarsi all'attacco. Secondo quanto dichiarato, il prodotto si caratterizzerà per delle dimensioni pari a 45x35x30cm e verrà venduto a un prezzo di 333 euro, senza contare le spese di spedizione. Le due compagnie hanno infine svelato che l'opera è già disponibile per i preordini, mentre l'uscita è attualmente fissata per il quarto trimestre del 2020, con solo 200 pezzi disponibili.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo anche che non troppo tempo addietro aveva fatto assai parlare la peculiare scelta d'Elon Musk di utilizzare come immagine del proprio profilo Twitter una scena di Fullmetal Alchemist.