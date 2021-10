FullMetal Alchemist: Edward Elric nel fedele cosplay di Momo

FullMetal Alchemist è un'opera che non ha bisogno di molte presentazioni, un capolavoro senza tempo e merito di una straordinaria dote narrativa dell'autrice Hiromu Arakawa. Nonostante la serie sia terminata da ormai tanti anni, i fan continuano a supportare il franchise commemorando alcuni eventi indelebili nella mente dei lettori.

Nella giornata di ieri gli appassionati della saga hanno festeggiato una delle scene più memorabili della storia, quella in cui per la prima volta Winry apre l'orologio da alchimista di Ed con l'incisione per non dimenticare mai la notte della trasmutazione umana.

In onore a questa ricorrenza, la talentuosa cosplayer Momo ha dedicato un'interpretazione personale proprio al protagonista di FullMetal Alchemist. Il suo straordinario lavoro, che potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore da parte dei fan, merito di una resa davvero realistica e fedele al personaggio originale.

A tal proposito, per chi non lo sapesse, l'autrice di FMA sta attualmente lavorando ad nuovo manga che verrà serializzato sempre tra le pagine della rivista Shonen Gangan Magazine. Prima di salutarvi, vi rimandiamo a tutte le sorprese annunciate in occasione del 20° anniversario della serie. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Momo, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.