FullMetal Alchemist: Edward torna protagonista nel cosplay di cicinettle

FullMetal Alchemist è un'icona dell'animazione giapponese, un simbolo che ha accompagnato migliaia -se non milioni- di appassionati in tutto il mondo. L'avventura di Ed e Al alla ricerca della pietra filosofale, un oggetto alchemico in grado di violare le leggi della chimica, fu caratterizzata da una storia a dir poco emozionante.

La loro travagliata ricerca di quella misteriosa pietra, che tra l'altro potete recuperare nella nostra Recensione di FullMetal Alchemist Brotherhood, andò lentamente a scontrarsi con una serie di segreti e misteri a dir poco inquietanti, così terribili da costringere due giovani ragazzi a crescere in fretta e furia e sventare una minaccia di portata globale. Non è un caso, infatti, che il franchise goda ancora oggi di una popolarità straordinaria, al punto tale che i fan continuano a omaggiare il capolavoro di Hiromu Arakawa con geniali manifestazioni di creatività.

In onore di questo successo che dura ormai da numerosi anni, tant'è vero che FMA: Brotherhood viene considerato uno dei migliori anni del decennio, spicca l'ultimo cosplay di Cici (o cicinettle), lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La cosplayer in questione è diventata celebre proprio per l'interpretazione di Edward Elric, il protagonista dell'opera, e per l'ottima resa dell'abbigliamento a cominciare dalle rifiniture del braccio metallico.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.