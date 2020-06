FullMetal Alchemist: una fan art mostra un inquietante crossover con Animal Crossing

Sono passati più di dieci anni da FullMetal Alchemist Brotherhood, nonostante questo l'anime continua ad essere uno dei più apprezzati dai fan delle opere giapponesi, tanto da essere ancora il soggetto di numerose fan art.

Tra quelle che hanno avuto più successo, è presente anche l'illustrazione twittata da @itanimeirl, che ha voluto condividere con gli appassionati del manga di Hiromu Arakawa, l'immagine che trovate in calce alla notizia. Nel tweet possiamo ritrovare la famosa scena in cui i protagonisti scoprono Nina, bambina su cui erano stati fatti degli esperimenti dal padre. Il tutto è stato riproposto usando lo stile di Animal Crossing, gioco della Nintendo il cui ultimo capitolo ha riscosso un notevole successo. Anche il titolo, Alchemy Crossing che si può leggere in cima al disegno, conferma il crossover tra le due serie.

Ad accompagnare l'immagine è presente questo breve messaggio: "Troppo Presto". I fan hanno apprezzato particolarmente questa fan art, che ha ricevuto in poco tempo più di 1600 Mi Piace, nei commenti scopriamo però che la maggior parte degli utenti avrebbe preferito non pensare alla triste storia di Nina e del suo cane Alexander.

