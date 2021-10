Fullmetal Alchemist: il fascino di Lust in un cosplay dell'italiana Yuki

Il mondo di Fullmetal Alchemist creato da Hiromu Arakawa non è molto vasto e possiede pochi personaggi principali rispetto ai battle shonen giganti come ONE PIECE e Naruto. Ma quei personaggio posseggono una forza e un carisma unici, i quali li hanno portati a essere conosciuti ancora oggi, 20 anni dopo la prima pubblicazione del manga in Giappone.

La forza dei personaggi di Fullmetal Alchemist si sviluppa in più modi, non soltanto con le abilità fisiche e alchemiche, ma anche con lo spessore caratteriale e soprattutto i conflitti filosofici che li alimentano. Gli Homunculus, progenie del Padre, sono proprio personaggi che vivono con un carattere fortemente basato sui Vizi Capitali, rendendoli un emblema per la propria personalità e, talvolta, anche per i propri poteri. Gli Homunculus sono tutti potenti a loro modo e li abbiamo conosciuti abbastanza bene durante la serie.

La prima a lasciare Fullmetal Alchemist è stata Lust, la donna incarnazione della lussuria che fino a quel momento aveva scritto una importante parte di trama. Rimane comunque uno dei mostri alchemici più amati dai fan della serie della Arakawa, vediamola quindi in una foto creata dall'italiana Koriko Yuki. In basso possiamo osservare il cosplay di Lust da Fullmetal Alchemist con il suo vestito nero con tanto di guanti artigliati, con l'emblema rosso dell'uroboro che spicca al centro del petto.