Fullmetal Alchemist: la fedele Lan Fan in un cosplay di Aka Purin

Non c'è solo Amestris. Il mondo di Fullmetal Alchemist è abbastanza ampio, con tanti paesi che confinano con il luogo principale delle vicende di Edward e Alphonse Elric. Ciò vuol dire che ci sono anche persone di culture, tradizioni ed etnie differenti, tra cui quelle orientali di Xing, un paese separato da una lunga linea di deserto.

Xing non viene mai vista nella serie, nonostante venga menzionata spesso da metà manga in poi. Eppure alcuni suoi abitanti molto particolari superano il deserto per arrivare ad Amestris. E non si tratta di abitanti qualunque, dato che ad arrivare ad Amestris sono stati alcuni principi e i loro compagni. In Fullmetal Alchemist ad affiancare il principe Ling Yao c'è stata Lan Fan, una ragazza giovane ma comunque capace e versata nella lotta, oltre che dotata di una fedeltà immensa e un'incrollabile animo.

Il cosplay di Lan Fan creato dalla cosplayer polacca Aka Purin esprime adeguatamente la determinazione della ragazza, vestita sempre di nero più un'armatura sul torso, mentre porta con sé anche una maschera bianca con tratti rossi. In questa versione, come si può notare, non ha ancora perso il braccio che diventerà poi un automail.

Anche una delle donne più amate di Amestris ha preso vita: ecco un cosplay di Riza Hawkeye preparato da Lizzy Huerta.