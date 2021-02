Fullmetal Alchemist: il finale della prima serie spiegato, lo ricordate?

Fullmetal Alchemist è uno dei manga più importanti di sempre. Nato negli anni 2000, la mangaka Hiromu Arakawa ha creato una storia brillante, emozionante e ricca di filosofia. Ma come in molti avranno notato, esistono ben due anime - con relativi lungometraggi - dedicati all'opera. Entrambi realizzati da Bones, avevano storie diverse.

La casa di produzione Bones iniziò i lavori su Fullmetal Alchemist mentre il manga originale era ancora in corso e per questo fu costretta a creare una storia completamente originale per il primo anime. Da metà in poi, l'opera diventa quasi completamente originale, ricordate il finale del primo anime di Fullmetal Alchemist? Rivediamo gli eventi degli ultimi episodi dell'anime disponibile su Netflix.

Con un mondo e dei principi completamente diversi, sono cambiati anche homunculus, la loro creazione e i nemici principali. Gli obiettivi di Dante sono diversi da quelli del Padre e per questo abbiamo una situazione differente da quella conosciuta nel manga e in Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Dante vuole impadronirsi della pietra filosofale in Alphonse in modo tale da poter trasferirsi in un altro corpo, eliminando la minaccia di Edward spedendolo oltre il portale e facendolo quindi arrivare in un altro mondo, il nostro.

Edward si ritrova, insieme a Hohenheim, in una Londra bombardata dai nazisti. Qui viene a conoscenza delle caratteristiche diverse di questo mondo, dove si è sviluppata la fisica e tutte le scienze che conosciamo invece dell'alchimia. Ed riesce a tornare da Al e, dopo uno scontro, il fratello maggiore viene trafitto mortalmente da Envy. A questo punto Alphonse utilizzerà il potere della propria Pietra Filosofale per sacrificarsi e riportare in vita Edward; a sua volta Ed, tornato in vita, utilizza la Trasmutazione Umana per riportare in vita corpo e mente di Alphonse.

Facendo ciò, Edward si ritrova dall'altra parte del portale, nel nostro mondo, nell'anno 1921 a Monaco di Baviera. Con la promessa di ricongiungersi, Ed e Al continuano le loro vite mentre gli eventi finali che chiuderanno questo cerchio verranno narrati in Fullmetal Alchemist: il Conquistatore di Shamballa.