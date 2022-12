Fullmetal Alchemist: i fratelli Elric in un cosplay alla ricerca della Pietra Filosofale

Uno dei capolavori senza tempo del mondo manga - e, di riflesso, anche di quello anime - è Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa. Conosciuto in patria con il nome di Hagane no Renkinjutsushi, è ancora oggi riconosciuto come uno degli shonen migliori di sempre. La storia originale è infatti un racconto di formazione e ricerca ma anche di filosofia.

Purtroppo la prima serie di Fullmetal Alchemist non catturò perfettamente tutto ciò che l'autrice voleva trasmettere, anche a causa di un deragliamento della storia verso contenuti originali, preparati da Studio BONES, che poi si è rifatto qualche anno dopo quando il manga era in via di conclusione, così da poter raccontare per intero tutta la storia dei fratelli Elric.

Questi protagonisti, legati tra loro dall'acciaio e dal sangue che smuove i loro corpi, hanno sempre viaggiato insieme alla ricerca della Pietra Filosofale, un oggetto leggendario che immagazzina così tanta energia da poter negare lo scambio equivalente, la legge fondante degli alchimisti di questo mondo. Questo oggetto è fondamentale per raggiungere il loro obiettivo, quello di riottenere i loro corpi.

Questo cosplay di Edward e Alphonse Elric sembra tirato davvero fuori dal manga. Anche qui, i due fratelli si stanno avventurando verso nuovi villaggi e città per scoprire qualcosa di più su questo artefatto mitico. I cosplayer Kairi e Salem hanno interpretato alla perfezione i due protagonisti di Fullmetal Alchemist, Ed con la sua giacca rossa molto sgargiante e Al con l'enorme armatura d'acciaio addosso.

Riusciranno a trovare ciò che cercano anche loro? Intanto c'è una spettacolare statua dei fratelli Elric dal costo di 2000 euro.