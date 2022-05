FullMetal Alchemist: i fratelli Elric insieme nella figure di Arts Studio

La community legata a FullMetal Alchemist è estremamente numerosa, merito di un capolavoro senza tempo frutto del genio di Hiromu Arakawa. La serie, infatti, ha goduto di ben due adattamenti animati, una trasposizione live action e tanti altri progetti paralleli.

A proposito dell'adattamento dell'opera con attori in carne ed ossa, quest'ultima sta per tornare con una serie di 2 nuovi film sequel. Se vi siete persi il primo lungometraggio, vi rimandiamo alla nostra recensione del live action di FMA su Netflix. Ad ogni modo, parallelamente ai progetti di grande calibro, non mancano iniziative più piccole ma di certo più costose come i modellini in scala in edizione limitata.

Arts Studio, infatti, è tornata a lavorare al gioiellino di Hiromu Arakawa per riprodurre i due fratelli Elric davanti alla 'porta' nel regno della Verità. La statuetta, dalle dimensioni di 50x47x47 (in cm), è già disponibile al costo di 400 euro, di cui poco meno della metà da versare come acconto al momento del preordine. La consegna, invece, si farà attendere qualche mese dal momento che è prevista entro la fine del primo quadrimestre del 2023. In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad una galleria di immagini con alcuni focus sulla figure in questione.

