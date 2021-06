FullMetal Alchemist: i fratelli Elric in una figure dal costo di un mese di stipendio

Il mondo del collezionismo è un target d'interesse per molti appassionati, soprattutto per tutti quei fan di opere legate alla cultura anime e manga. Tra i titoli più famosi nel Sol Levante e in Occidente spicca infatti FullMetal Alchemist di Hiroumu Arakawa che ancora oggi fa parlare di sé.

Non sono in pochi a conoscere le gesta di Edward e Alphone Elric, i due fratelli in cerca della pietra filosofale per recuperare i propri corpi gravemente compromessi dopo il tentativo fallito di realizzare una trasmutazione umana. Il loro viaggio, le loro avventure e la storia che l'autrice ha costruito hanno fatto di FullMetal Alchemist un'icona della cultura anime e manga come dimostrano anche gli oggetti che ne caratterizzano il florido merchandising.

L'ultimo dei quali, a tal proposito, è a cura di DX Studio che ha tentato di riportare in auge i due fratelli in un modellino in scala alto ben 56cm. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è ricca di dettagli e dalle dimensioni importanti che tuttavia tendono a far lievitare il prezzo a ben 1599 euro, il costo di un intero mese di stipendio, e a cui vanno ad aggiungersi le eventuali spese di spedizione. La consegna, invece, è attesa non prima dell'ultimo quadrimestre del 2022.

E voi cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina ma non prima di aver scoperto la vera altezza di Edward Elric.