Fullmetal Alchemist: i fratelli Elric insieme nella nuova figure di Proof Collectibles

La storia dei fratelli Elric, che nel tentativo di riportare in vita la loro madre tramite l’alchimia perdono parti dei loro corpi, narrata da Hiromu Arakawa in Fullmetal Alchemist, continua a distanza di anni a far commuovere migliaia di appassionati e per ricordarli nell’anno del ventennale dell’anime ecco una nuova figure da collezione.

Ed e Al hanno vissuto scontri e battaglie tremende affrontando gli Homunculus, e sono state poche le occasioni di tranquillità in cui hanno potuto veramente rilassarsi, magari tornando anche nel loro villaggio, Resembool, vicino a Winry e lontano dalla confusione dei centri urbanizzati. Per immortalare proprio uno di questi, rari, momenti di pace, gli artisti di Proof Collectibles hanno presentato una nuova figure da collezione, che potete vedere nel post in fondo alla pagina.

Alta circa 29 centimetri, la statua mostra i due Elric su un terreno roccioso. Ed volge il suo sguardo verso il cielo, mentre Al sta giocando con dei gatti. Entrambi appaiono rilassati e ben realizzati, con una buona resa del design e dell’effetto del materiale metallico per quanto riguarda l’enorme armatura di Al. In arrivo tra aprile e giugno 2024, la figure è già prenotabile sul sito di Sideshow al prezzo di 397 dollari americani, circa 365 euro al cambio attuale. Cosa ne pensate? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

Ricordiamo infine che Planet Manga ha da poco pubblicato il 20th Anniversary Book di Fullmetal Alchemist, albo celebrativo con interviste e illustrazioni inedite, e vi lasciamo ad un’iconografia sulle vendite complessive del manga.