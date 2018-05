Fullmetal Alchemist: la Fullmetal Edition debutta negli USA, i dettagli sull'opera

La Fullmetal Edition è un'edizione definitiva, e decisamente fiammante, di Fullmetal Alchemist, manga capolavoro di Hiromu Arakawa e si prepara a debuttare sul mercato USA. VIZ Media ha fornito la foto della copertina, condita da alcune informazioni interessanti sul piano dell'opera, che potrebbe arrivare presto anche in edizione italiana.

Tramite il proprio canale Twitter, VIZ Media ha reso noto il link d'acquisto per la Fullmetal Edition del manga di Fullmetal Alchemist, che debutta sul mercato americano proprio in questi giorni. Grazie all'immagine possiamo ammirare la copertina e il formato del volume, che si presenta in una splendida impaginazione con cover rigida.

Tramite le domande di vari fan nei commenti sottostanti al tweet, apprendiamo anche i dettagli sul piano dell'opera - perlomeno sul mercato USA: la Fullmetal Edition raccoglierà, in proporzione rispetto alla normale serializzazione originale in 27 tankobon totali, le vicende contenute in un volume e mezzo rispetto al formato originale.

Ciò porterà la collana a comporsi di 18 numeri totali, contro i 27 originali, e la cadenza di uscita negli Stati Uniti è per ora trimestrale, ma VIZ Media ha specificato che il piano è soggetto a possibili cambiamenti.

L'opera cartacea di Fullmetal Alchemist è edita in Italia da Planet Manga, che per adesso sembra non avere in programma di portare la Fullmetal Edition nel nostro Paese: tuttavia, mai dire mai, poiché dopo essere sbarcata sul mercato USA potrebbe far capolino sui nostri scaffali nei prossimi mesi.