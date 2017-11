Fullmetal Alchemist: Hiromu Arakawa disegnerà un nuovo capitolo inedito!

Il sito ufficiale del lungometraggio live-action tratto da, l’opera più apprezzata della mangaka, ha recentemente rivelato la copertina del nuovo capitolo inedito che l’artista disegnerà a distanza di sette anni dalla conclusione del manga.

Intitolato "Fullmetal Alchemist 0”, il suddetto capitolo verrà infatti regalato a tutti coloro che il mese prossimo si recheranno nelle sale nipponiche che proietteranno la pellicola, e la storia ivi narrata sarà ambientata subito dopo che il giovane Edward Elric dimostrerà di essere qualificato per diventare un Alchimista di Stato.

Inoltre, apprendiamo che a partire dal 23 dicembre gli spettatori di teatro riceveranno un calendario 2018 con le illustrazioni della stessa Arakawa.



Atteso in oltre 190 nazioni sparse per il globo, il film vedrà Ryōsuke Yamada e Atomu Mizuishi nei panni di Edward ed Alphonse Elric, mentre Tsubasa Honda e Dean Fujioka saranno rispettivamente Winry Rockbell ed il Colonnello Roy Mustang. Nella pellicola compariranno inoltre il Generale Hakuro, Maes Hughes, Riza Hawkeye, Shou Tucker, il Dottor Marco, Padre Cornello, e naturalmente gli immancabili Homunculus Envy, Lust e Gluttony.

Disegnato da Hiromu Arakawa, il manga di Fullmetal Alchemist è stato serializzato sulla rivista di Square Enix Monthly Shōnen Gangan dal mese di luglio 2001 al giugno 2010, per un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale ambientato dopo il finale dell’intera vicenda. Racconta in 27 volumi, l’opera è stata pubblicata anche in Italia da Planet Manga.



Dal fumetto sono state inoltre tratte due serie televisive e altrettanti lungometraggi d’animazione, tutti disponibili anche in lingua italiana grazie agli editori Panini Video e Dynit, che ne hanno curato anche le edizioni home video.