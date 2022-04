Fullmetal Alchemist: Hiromu Arakawa prepara un disegno speciale per il nuovo film

Hiromu Arakawa ha dedicato gran parte della sua vita da fumettista al suo successo più grande, quell'Hagane no Renkinjutsushi che ha conquistato tutto il decennio 2000. La strada di Fullmetal Alchemist è stata lastricata d'oro - non trasmutato, ovviamente - in un percorso che l'ha portato anche all'anime e ai film.

Adesso il mondo di Fullmetal Alchemist è ancora in fermento, nonostante la sua autrice si sia ormai diretta verso altri lidi con nuovi progetti, tra cui il recentissimo Yomi no Tsugai. Per Edward Elric si dipana una nuova trama grazie al prossimo lungometraggio live action di Fullmetal Alchemist che nei giorni scorsi si è mostrato con una nuova locandina.

A fare da protagonisti in questo poster ci sono proprio Edward Elric, l'alchimista d'acciaio, il fratello Alphonse in armatura e Scar, l'ishvariano che per lungo tempo è il più grande nemico dei personaggi principali. Il progetto è stato avallato da Hiromu Arakawa che ne ha approfittato per disegnare la stessa locandina ma col suo stile. In un'illustrazione speciale, Edward e Alphonse Elric parzialmente distrutti a causa del potere di Scar, visibile in alto.

Lo stile di Hiromu Arakawa con il suo bianco e nero dà certamente un altro effetto alla situazione, rendendola più drammatica. Cosa ne pensate?