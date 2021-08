Fullmetal Alchemist: l'Homunculus Lust vi conquisterà in un fedele e ammiccante cosplay

La storia dei fratelli Ed e Al Elric, raccontata dalla mangaka Hiromu Arakawa nella serie Fullmetal Alchemist, viene ancora oggi riconosciuta come uno dei massimi esponenti della categoria shonen. Dopo 20 anni dalla pubblicazione del primo capitolo, la community continua a celebrare l'opera, anche tramite cosplay molto fedeli ai design originali.

Uno dei fattori che ha contribuito a rendere celebre e così apprezzata la serie è sicuramente la profonda e ben realizzata caratterizzazione di molti dei personaggi che vanno ad inserirsi nel vasto universo ideato dall'autrice. Inizialmente la figura dell'antagonista viene ricoperta da Lust, Homunculus derivante dalla lussuria del Padre e spesso accompagnata da Gluttony, che costruisce le sue strategie sulla manipolazione degli avversari.

Nonostante l'apparenza Lust si dimostra un'abile combattente, grazie soprattutto alla sua capacità di allungare e irrigidire le proprie dita come se fossero delle lame. Riesce persino a mettere in difficoltà persino l'Alchimista di Fuoco, Roy Mustang, costretto ad usare ripetutamente le proprie abilità e a bruciarla viva. Per omaggiare uno dei personaggi più apprezzati e memorabili della serie, l'utente @kissmyashe ha realizzato il fantastico cosplay di Lust che potete vedere nel post in calce. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento.

Per concludere ricordiamo che Arakawa ha dato il via ad una nuova serie, e vi lasciamo riscoprire il valore reale dell'anime del 2003.