Fullmetal Alchemist: l'importanza della Fortezza di Briggs all'interno della serie

Nell'incredibile mondo creato da Hiromu Arakawa nella serie Fullmetal Alchemist c'è solo una base che rappresenta il vero simbolo della forza militare dell'intera regione di Amestris, la Fortezza di Briggs, situata in una stretta valle all'estremo nord, sul confine tra Amestris e Drachma.

La Fortezza di Briggs è un enorme muraglia che unisce le due estremità della vale, curvandosi leggermente nella parte centrale, e durante gli anni in cui il potere di Amestris è cresciuto ha ricoperto il ruolo di base operativa centrale, soprattutto per quanto riguarda i piani espansionistici del Padre. Nonostante si trovi al confine con Drachma, la fortezza non permette nessun passaggio diretto tra le due nazioni, e serve principalmente come immediata risposta alle opportunistiche truppe d'assalto di Drachma, visto che il progetto iniziale prevedeva una struttura con funzioni bellico-difensive.

All'interno si trovano un'infinità di stanze, tra camere da letto, uffici per l'amministrazione, infermerie attrezzatissime, e anche officine per riparare armamenti e oggetti di tutti i giorni. Nella serie abbiamo avuto a che fare con gli ultimi luoghi indicati, quando Ed e Al giunsero nella fortezza, il braccio di Ed necessitava di riparazioni e sistemazioni per sostenere le basse temperature. All'interno del forte si trovano anche celle di detenzione per spie e doppiogiochisti, mentre nella parte più bassa sono collocati i giganteschi macchinari che sostengono e danno energia all'intera struttura.

Nella serie Ed e Al si recano qui seguendo i consigli del maggiore Armstrong e comprendono presto quanto il concetto di sopravvivenza del più forte sia la prima regola di quel luogo, e soprattutto di come il generale maggiore Olivier Milla Armstrong lo rappresenti alla perfezione. Ricordiamo che secondo i fan Maes Huges è un personaggio impossibile da odiare, e vi lasciamo scoprire cosa sono e come funzionano i cerchi alchemici.