Fullmetal Alchemist: in arrivo un libro da collezione a fine 2018!

Nonostante Fullmetal Alchemist si sia concluso ormai da anni, la creatura di Hiromu Arakawa continua a essere sulla bocca e nei cuori di tutti gli appassionati, un amore riportato in auge anche grazie alle ultime acquisizioni di Netflix: ora, in arrivo a fine 2018, VIZ Media ha annunciato uno speciale libro da collezione.

Il libro in questione si chiamerà The Complete Art of Fullmetal Alchemist e, per adesso, la sua uscita rimane esclusiva del mercato statunitense - ma non è detto che l'editore italiano che detiene i diritti della serie, quindi Planet Manga, non decida in futuro di portare l'artbook anche in Italia.

L'artbook dedicato al manga cult di Hiromu Arakawa uscirà sul mercato USA a novembre 2018: si tratta di un libro in formato deluxe, che includerà illustrazioni esclusive dedicate alla serie creata dalla geniale autrice giapponese (che, in seguito, collaborò con Studio Bones per trasporre un primo anime nel 2003, Fullmetal Alchemist, e un secondo nel 2009, Fullmetal Alchemist: Brotherhood).

The Complete Art of Fullmetal Alchemist, inoltre, includerà al suo interno disegni, illustrazioni e sketch che non sono mai state pubblicate con l'audience occidentale dell'opera, rimanendo relegate esclusivamente al mercato nipponico.

La creatura di Hiromu Arakawa continua a essere sulla cresta dell'onda, grazie alle recenti acquisizioni di Netflix e alla produzione di un film live-action, approdato proprio sulla piattaforma streaming americana lo scorso 19 febbraio.